Discovery, Inc. прекращает вещание в России

09.03.2022
Более десяти телеканалов, входящих в медиакомпанию, приостанавливают работу в РФ. Об этом изданию Variety сообщил представитель корпорации.
С 9 марта 15 телеканалов американской компании Discovery, Inc. приостанавливают вещание в России. Речь идет о каналах, которые работают через совместное предприятие Discovery и Национальной Медиа Группы (РФ) — «Медиа Альянс».
Среди каналов, которые перестанут быть доступными: научно-популярный канал Discovery Channel, канал о жизни животных Animal Planet, канал о криминалистике ID: Investigation Discovery HD, спортивные каналы Eurosport 1 и 2, канал о разных научных сферах Discovery Science, телеканал для женщин TLC и др.
Телеканалы семейства «Дискавери» пополнили список СМИ, которые приостановили работу в России в связи с военной спецоперацией РФ на территории Украины и ужесточением ответственности за публикацию фейков.
Фото: Pixabay