Netflix анонсировал выход второго сезона Russian Doll в новом тизере

09.03.2022
На официальном YouTube-канале стриминга появился ролик по продолжению сериала «Матрешка» («Жизни матрешки»).
Второй сезон Russian Doll с Наташей Лионн в главной роли выйдет на «Нетфликсе» 20 апреля 2022 года.
В коротком ролике показывают главную героиню Надю, которая едет в метро, бродит по вагонам, оказывается в других местах и в итоге падает. В видео мелькают кадры со знакомой по первому сезону ванной комнатой и дверью.
Комедийная и фантастическая драма «Жизни матрешки» дебютировала в 2019 году. В центре сюжета — разработчик видеоигр Надя, попавшая во временную петлю. Женщина умирает в результате несчастного случая и возрождается на вечеринке по случаю своего 36-летия.
Фото: кадр из тизера сериала «Матрешка»