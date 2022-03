The Prodigy впервые даст концерты после смерти Кита Флинта

Музыканты анонсировали десять выступлений в Великобритании, которые станут первыми с 2019 года, сообщается на официальном сайте группы.





С 9 по 23 июля The Prodigy планирует выступить в Шеффилде, Ливерпуле, Лидсе, Бирмингеме, Ньюкасле, Манчестере и Лондоне. Группа отправится в тур по родной стране впервые после смерти фронтмена Кита Флинта (1969-2019).





«Мы не можем дождаться, когда вернемся на сцену и снова сыграем нашу музыку для людей. 25-я годовщина The Fat of the Land (третий студийный альбом группы. — ред.) кажется правильным моментом для того, чтобы сделать шаг вперед», — говорится в сообщении музыкантов Лиама Хоулетта и Максима Реалити.





По их словам, на концертах прозвучат треки со всех альбомов. Кроме того, The Prodigy могут исполнить композиции, которые публика услышит впервые. «Это для Флинти», — подчеркнули участники группы.





The Prodigy — британская еlectronic-группа, основанная в 1990 году Лиамом Хоулеттом. С этого времени Кит Флинт был фронтменом коллектива до 2019 года. В дискографии группы — семь студийных альбомов, последний из которых дебютировал в 2018 году.





Фото: Herr Stern, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7455625