Сериал The Walking Dead получил новый спин-офф

Телеканал АМС анонсировал многосерийный проект по миру «Ходячих мертвецов», который расскажет о Мэгги и Нигане, передает Variety.





Спин-офф получил название «Остров мертвых» (Isle of the Dead). Авторы планируют выпустить шесть эпизодов, премьера которых состоится на каналах AMC и AMC Plus в следующем году.





В центре сюжета постапокалиптического мини-сериала окажутся Мэгги и Ниган, которые отправятся на Манхэттен — район, полностью отрезанный от мира и наполненный живыми мертвецами.





К ролям вернутся Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган, сыгравшие Мэгги и Нигана в оригинальном шоу. Они же заявлены среди продюсеров «Острова мертвых». Шоураннером проекта выступит Эли Джорн.





В настоящее время транслируется одиннадцатый сезон «Ходячих мертвецов», который станет финальным.





Фото: кадр из сериала «Ходячие мертвецы»