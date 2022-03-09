Сериал The Walking Dead получил новый спин-офф

09.03.2022
Телеканал АМС анонсировал многосерийный проект по миру «Ходячих мертвецов», который расскажет о Мэгги и Нигане, передает Variety.
Спин-офф получил название «Остров мертвых» (Isle of the Dead). Авторы планируют выпустить шесть эпизодов, премьера которых состоится на каналах AMC и AMC Plus в следующем году.
В центре сюжета постапокалиптического мини-сериала окажутся Мэгги и Ниган, которые отправятся на Манхэттен — район, полностью отрезанный от мира и наполненный живыми мертвецами.
К ролям вернутся Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган, сыгравшие Мэгги и Нигана в оригинальном шоу. Они же заявлены среди продюсеров «Острова мертвых». Шоураннером проекта выступит Эли Джорн.
В настоящее время транслируется одиннадцатый сезон «Ходячих мертвецов», который станет финальным.
Фото: кадр из сериала «Ходячие мертвецы»