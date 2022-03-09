В Ростовской области состоится фестиваль нестоличных театров

Фестиваль нестоличных театров «Комплимент» состоится в октябре 2022 года в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщили на странице министерства культуры региона в Facebook.

«Стартовал прием заявок на фестиваль нестоличных театров „Комплимент“, который пройдет в городе Новочеркасске с 7 по 15 октября 2022 года», — говорится в сообщении.





В ряде номинаций смотра примут участие драматические русские и национальные профессиональные репертуарные театры. Заявку и видеозапись спектакля необходимо прислать в оргкомитет до 7 апреля, уточнили в министерстве.





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