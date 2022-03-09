Universal Music остановила деятельность в России

09.03.2022
Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music полностью остановила свою деятельность в России из-за военной операции на Украине. Об этом сообщил журнал Variety.
«Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем там наши офисы», — приводит он заявление компании.
Как отмечает издание, Universal Music продолжит выплачивать своим сотрудникам зарплату, однако звукозапись музыкантов, сотрудничающих с лейблом, будет поставлена на паузу.
В числе наиболее знаменитых представителей звукозаписывающей компании числятся южнокорейский поп-коллектив BTS, американские певицы Тейлор Свифт и Билли Айлиш, группы Metallica, Rammstein, Coldplay и Imagine Dragons.
Фото: Pixabay