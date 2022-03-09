Звезда «Людей Икс» снимется в экшн-триллере «Мальчик убивает мир»

Нидерландская и американская актриса Фамке Янссен присоединилась к актерскому составу фильма, который продюсирует Сэм Рэйми, сообщает Deadline.





По информации издания, каст экшн-триллера «Мальчик убивает мир» вместе с Фамке Янссен («Золотой глаз», франшиза «Люди Икс») дополнили актеры Шарлто Копли («Район № 9», «Малефисента») и Бретт Гельман («Дрянь», «На старт!»). Янссен и Копли сыграют антагонистов. Главные детские роли исполнят Куинн Копленд, Кэмерон и Николас Кроветти.





Действие кинокартины развернется в антиутопическом мире. В центре истории окажется глухонемой мальчик с богатым воображением, семью которого убивают. Он сбегает в лес, где встречает шамана, который воспитывает его, а также учит убивать.





Ранее сообщалось, что главные роли в фильме исполнят Билл Скарсгаард («Оно») и Джессика Рот («Счастливого дня смерти»). Режиссером проекта выступает Мориц Мор. Среди продюсеров значится Сэм Рэйми, снявший хоррор-трилогию «Зловещие мертвецы» и супергеройскую трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайром.





Фото: кадр из фильма «Люди Икс»