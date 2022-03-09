Экспозиция «Мифопоэтика окна» открывается в Брянске

09.03.2022
Брянский художественный музейно-выставочный центр приглашает на выставку живописи и графики отечественных мастеров, сообщается на сайте музея.
В среду, 9 марта, в 16:00 состоится открытие выставки живописных и графических работ «Мифопоэтика окна» из собрания Брянского художественного музея. Представленные произведения объединены художественным приемом — окном, которое является центром композиции в интерьерах и пространствах картин.
«Для большинства мастеров оконный проем служил соединением двух миров, двух реальностей. Ведь не зря говорят: окна, как судьбы», — отмечается в описании проекта.
Посетители увидят пейзажи из окон Я. Анманиса («Будущий чемпион», 1970), Ф. Богородского («Бродячий музыкант», 1932); людей у оконных проемов М. Копытцева («Дачный ремонт», 1980), И. Шевандронова («Пути-дороги юности», 1969), а также окна-символы эпохи В. Матюшина («У зимнего окна», 1974), В. Попкова («Новый дом готов», 1961) и других художников прошлого века.
Выставка будет работать до 9 апреля 2022 года.
Фото: кадр из трейлера выставки «Мифопоэтика окна»