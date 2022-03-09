Eminem стал лидером по количеству золотых и платиновых синглов

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Хип-хоп-исполнитель оказался самым «богатым» по числу золотых и платиновых синглов. Кроме того, он вошел в семерку музыкантов в истории, пластинки которых трижды и более раз становились бриллиантовыми.Эти успехи позволили назвать Эминема одним из самых успешных американских артистов в истории музыки, отмечает американская газета.Маршалл Брюс Мэтерс III, выступающий под псевдонимом Eminem, — американский рэпер, музыкальный продюсер и актер. За годы карьеры выпустил 11 студийных альбомов, последний из которых вышел в 2020 году. Журнал Rolling Stone включил рэпера в списки 100 самых великих артистов (83 место) и 100 величайших авторов песен всех времен (91 место), а также назвал его королем хип-хопа.