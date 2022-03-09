Оренбуржцев приглашают на экскурсию по обновленному Дому-музею Гагариных

09.03.2022
Специальная программа «Звездная улыбка Гагарина» приурочена к 88-летию первого в мире космонавта, сообщает Orengrad.ru.
В среду, 9 марта, в 16:00 в Доме-музее имени Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге состоится экскурсия по обновленному зданию. Участники узнают о том, как Герой Советского Союза прошел путь от училища до первого в истории человечества полета в космос.
Посетители услышат о жизни Юрия Гагарина, от учебы в Чкаловском летном училище до работы в первом отряде космонавтов; познакомятся с кадрами из документальной хроники, посвященной космонавту; прогуляются по обновленным помещениям музея.
Кроме того, участники программы смогут побеседовать с кинооператором Алексеем Дудиным, который работал над лентой Клима Шипенко «Вызов». Это первый в мире фильм, съемки которого проходили на Международной космической станции (МКС).
Фото: Unknown (Mondadori Publishers), Общественное достояние,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44588559