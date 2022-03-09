В Красноярском музыкальном театре состоится бенефис солистки Елены Федориной

09.03.2022

В Красноярском музыкальном театре состоится бенефис солистки Елены Федориной
Концертная программа «Музыка моего сердца» пройдет 11 марта в 17:00 на малой сцене театра, сообщает издание «Наш Красноярский край».

Программа, представляющая собой концерт в одном отделении, посвящена 20-летию творческой деятельности Елены Федориной. 

Гости вечера услышат фрагменты из оперетт «Цирк зажигает огни» Юрия Милютина, «Страна улыбок» Франца Легара, «Вольный ветер» Исаака Дунаевского, «Свадьба в Малиновке» Бориса Александрова, «Левша» Анатолия Новикова и другие номера.

В концерте примут участие коллеги артистки: Александр Каминский, Василий Селюков, Елена Терещенко, приглашенный солист Максим Шилов и др. За дирижерский пульт встанет Василий Убиенных.

Билеты на бенефис можно приобрести по программе «Пушкинская карта».

Фото: Рixabay