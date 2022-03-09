Съемки второй части «Дюны» перенесены

09.03.2022

Съемки второй части «Дюны» перенесены
Об этом продюсер сиквела научно-фантастического фильма Мэри Пэрент рассказала в интервью изданию Deadline.

По ее словам, съемки продолжения «Дюны» режиссера Дени Вильнева сдвинули с лета этого года на осень. Чем вызван перенос, она не уточнила. При этом выпустить фильм в кинотеатрах по-прежнему планируют в октябре 2023 года. 

Подробности производственного процесса и детали сюжета создатели пока не раскрывают. Известно, что Дени Вильнев хочет уделить больше внимание героине Чани, которую играет Зендея.

Ранее сообщалось о том, что британская актриса Флоренс Пью («Маленькие женщины», «Солнцестояние») ведет переговоры о присоединении к касту сиквела «Дюны». По словам источников Deadline, она может сыграть принцессу Ирулан Коррино, старшую дочь императора Шаддама Коррино IV, но официального подтверждения пока не было.

«Дюна» основана на научно-фантастическом цикле Фрэнка Герберта. В фильме снимаются Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин и др. 

Фото: кадр из фильма «Дюна»