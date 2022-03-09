Участники карнавальных выступлений будут проводить репетиции на самбодроме в Рио-де-Жанейро

09.03.2022
Школы самбы, участвующие в традиционных карнавальных парадах в Рио-де-Жанейро, в марте и апреле проведут генеральные репетиции на самбодроме Маркиз де Сапукаи. Об этом информирует Независимая лига школ самбы (Liesa).
Репетиции, запланированные на 13, 20 и 27 марта, а также на 3 и 10 апреля, будут открыты для всех желающих.
«Мы очень ждем репетиций. Это возможность увидеть, каким будет самый лучший карнавал всех времен», — заявил глава Liesa Жорже Перлинжейро.
В оставшиеся воскресенья марта на арену самбодрома выйдут по три школы, 3 апреля — две, а 10 апреля состоится генеральная репетиция с участием действующего чемпиона карнавала 2020 года — школы «Вирадоуру».
Фото: Pixabay