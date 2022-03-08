В Ярославле прошла премьера спектакля по пьесе Гришковца «Весы»

Постановка «Весы» по одноименной пьесе Евгения Гришковца была показана в понедельник,7 марта, на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле. Об этом информирует ТАСС.

Спектакль поставил художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.





«Любое рождение на этой планете — это чудо. Как это происходит? По каким законам? <...> Когда Евгений Валерьевич [Гришковец] написал эту пьесу, я должен был ее делать в МХТ им. Чехова, но тогда по времени не получилось, только сейчас я смог ее реализовать в нашем прекрасном Первом русском театре, сделал с огромным удовольствием», — рассказал Пускепалис.





Действие «Весов» происходит около роддома. Герои — мужчины, они ждут рождения детей, проживают волнительную ночь, рассказывают друг другу о себе и своих любимых, размышляют о смысле жизни, строят планы на будущее.





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