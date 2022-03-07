В Сербии состоялась премьера российской комедии «Хочу замуж»

Мировая премьера российской романтической комедии «Хочу замуж» (2022) режиссера Сони Карпуниной состоялась в Белграде. Об этом сообщило агентство Tanjug.

Премьера состоялась в рамках юбилейного 50-го международного кинофестиваля Fest. Исполнитель главной роли сербский актер Милош Бикович отметил, что для него эта премьера значит очень много.





«Когда я был студентом, я приходил на Fest и смотрел на кинофестиваль как на площадку, где однажды, может быть, я смогу показать свой фильм. Хотя „Хочу замуж“ не входит в конкурсную программу, большая честь представить его на Fest, будучи при этом в жюри», — сказал Бикович.





Юбилейный Fest проходит в этом году с 25 февраля по 6 марта на нескольких площадках сербской столицы.





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