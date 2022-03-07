Лепс и Газманов споют для женщин-военнослужащих в Музее Победы

07.03.2022
Звезды российской эстрады в понедельник, 7 марта, дадут праздничный концерт к Международному женскому дню в Музее Победы на Поклонной горе. Свое выступление они посвятят женщинам-военнослужащим, заявили в пресс-службе организатора.
«7 марта в Музее Победы на Поклонной горе состоится большой весенний концерт, свои песни артисты посвятят женщинам-военнослужащим, а также матерям, женам и сестрам тех героических миротворцев, которые сейчас проводят специальную операцию в Донецкой и Луганской народных республиках», — сообщили организаторы.
На сцене выступят Григорий Лепс, Олег и Родион Газмановы, Александр Маршал, Владимир Пресняков, группы «Земляне», «Фабрика», «Блестящие», «Непара» и другие артисты.
Фото: Pixabay