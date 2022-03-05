Выставка о революционерке Александре Коллонтай открылась в Петербурге

Музей политической истории подготовил масштабный проект к 150-летию первой в мире женщины, занявшей пост министра, сообщается на сайте площадки.





Экспозиция «Кто Вы, Александра Коллонтай?» включает фотоснимки, афиши, брошюры, газетные статьи, документы, дневники, воспоминания и письма, а также предметы гардероба революционерки.





Посетители узнают об участии Коллонтай в революционном движении, ее вкладе в решение «женского вопроса», государственной и дипломатической работе, а также о личных переживаниях.





По словам историка женского движения Ирины Юкиной, для советских ученых Александра Коллонтай известна как революционерка и первая женщина-дипломат, а для иностранных — как теоретик марксистского феминизма.





«Двойственность Коллонтай по отношению к "женскому вопросу" выражалась в том, что, с одной стороны, как марксистка она активно боролась против "буржуазного феминизма" и выступала за женское движение под руководством пролетариата. С другой стороны, она разделяла идеи равноправок о необходимости свободы для женщин в их самореализации, образовании и частной жизни», — процитировали слова историка в пресс-службе музея.





Имя Коллонтай связано с улучшением положения женщин. Благодаря ее активному участию церковный брак заменили на гражданский, появились права на развод, аборт и рождение детей вне брака.





Выставка открыта до конца июня.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27380148