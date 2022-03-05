Музей AZ предложит бесплатное посещение 8 Марта

05.03.2022
В Международный женский день попасть в Музей Анатолия Зверева в Москве можно бесплатно, сообщается на странице площадки во «ВКонтакте».
Посетители увидят экспозицию «Я люблю Зверева», в которую вошли около 140 живописных и графических произведений художника-авангардиста. Большая часть работ впервые представлена широкой публике.
Кроме того, гостям музея предложат бесплатные экскурсии по выставке, которые пройдут в 12:00, 15:00 и 18:00. Сотрудники музея расскажут о Звереве, его жизни и творчестве.
Для посещения Музея AZ 8 Марта потребуется регистрация
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Анатолий Зверев (1931-1986) — художник-авангардист и график, оставивший объемное наследие, насчитывающее более 30 тысяч произведений. Его работы хранятся в музеях, галереях и частных коллекциях неофициального советского искусства по всему миру.
Фото: pixabay