Музей AZ предложит бесплатное посещение 8 Марта

05.03.2022

Музей AZ предложит бесплатное посещение 8 Марта
В Международный женский день попасть в Музей Анатолия Зверева в Москве можно бесплатно, сообщается на странице площадки во «ВКонтакте».

Посетители увидят экспозицию «Я люблю Зверева», в которую вошли около 140 живописных и графических произведений художника-авангардиста. Большая часть работ впервые представлена широкой публике. 

Кроме того, гостям музея предложат бесплатные экскурсии по выставке, которые пройдут в 12:00, 15:00 и 18:00. Сотрудники музея расскажут о Звереве, его жизни и творчестве. 

Для посещения Музея AZ 8 Марта потребуется регистрация

Анатолий Зверев (1931-1986) — художник-авангардист и график, оставивший объемное наследие, насчитывающее более 30 тысяч произведений. Его работы хранятся в музеях, галереях и частных коллекциях неофициального советского искусства по всему миру.

Фото: pixabay