Стало известно, кто сыграет антагониста в «Крэйвене-охотнике»

05.03.2022
Каст грядущего кинокомикса по вселенной Marvel пополнит актер из фильмов «Коко Шанель» и «Множественные святые Ньюарка», пишет Deadline.
По информации издания, американский актер Алессандро Нивола снимется в фильме «Крэйвен-охотник» в роли одного из антагонистов. Кого именно он сыграет — пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что в роли союзницы главного героя Калипсо появится Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»). Также в проекте заявлено участие Аарона Тейлора-Джонсона («Стать Джоном Ленноном»), Расселла Кроу («Игры Разума»), Фреда Хехингера («Пэм и Томми»). За постановку фильма отвечает Джей Си Чендор («предел риска»).
Релиз ленты назначен на январь 2023 года.
Фото: Рixabay