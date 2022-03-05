Международный конкурс им. С. В. Рахманинова отменил вступительные взносы

В этом году организаторы конкурса пианистов, композиторов и дирижеров отказались от взносов для упрощения приема заявок, сообщили в пресс-службе проекта.





Для участия в отборе необходимо заполнить анкету, приложив все документы и видеозаписи исполнения музыкальных произведений или ноты сочинений, которые ранее не публиковались. Кандидатам, оплатившим взносы, вернут деньги. Заявки принимают до 1 апреля 2022 года.





Ранее стало известно, что премии конкурса, которые получат лауреаты-налогоплательщики в РФ, не будут облагать НДФЛ. В трех номинациях предполагается выплатить шесть денежных премий.





Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова пройдет в Москве с 14 по 27 июня. Его учредили в прошлом году к 150-летию композитора, которое будет отмечаться в 2023-м.





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