Stromae выпустил первый за девять лет студийный альбом

05.03.2022
Новая пластинка бельгийского музыканта Multitude появилась на Spotify, «Яндекс.Музыке» и других музыкальных сервисах.
Певец, рэп-исполнитель и автор текстов Поль Ван Авер, выступающий под псевдонимом Stromae, опубликовал третий студийный альбом. Сборник длительностью 35 минут включает 12 композиций, спродюсированных музыкантом.
Судя данным Spotify, пользователям платформы больше всего понравились треки Santé и L’enfer, которые набрали 43 и 33 миллиона прослушиваний соответственно.
Предыдущий студийник Racine Carrée музыкант выпустил в 2013 году. В конце прошлого года он анонсировал новый альбом и представил первый сингл с него Santé.
Stromae прославился после выхода песни Alors On Dance в 2009 году, ставшей международным хитом. В следующем году исполнитель выпустил дебютный альбом Cheese.
Фото: De Pierre Huguet — Trabajo propio, CC BY-SA 4.0,
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