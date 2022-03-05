Стартовало производство нового фильма по миру «Чужого»

Пятую картину научно-фантастической хоррор-франшизы снимет Федерико Альварес, известный по лентам «Не дыши», «Зловещие мертвецы: Чёрная книга», «Девушка, которая застряла в паутине», пишет THR.





Уругвайский режиссер, который является большим поклонником цикла, также напишет сценарий к новому фильму. Постановщик оригинального «Чужого» Ридли Скотт займется продюсированием продолжения.





Кинокартину создадут на основе идей, которые Альварес предложил Скотту несколько лет назад. После долгих размышлений он дал добро на реализацию проекта, отмечает издание.





20th Century Studios уже запустила производство фильма, пока не имеющего названия. Детали сюжета тоже не раскрывают. Известно, что события в новой киноленте никак не будут связаны с предыдущими фильмами — зрителям покажут новую историю с незнакомыми героями.





Нового «Чужого» планируют выпустить на стриминге Hulu.





Фото: кадр из фильма «Чужой 3»