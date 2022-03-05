Впервые в Петербурге пройдет фестиваль «Арктика. Известная и неизвестная»

Первый открытый молодежный фестиваль приурочен к Году культурного наследия народов России, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».





«Арктика. Известная и неизвестная» пройдет 5 марта в галерее «АртПРО» молодежного клуба «Непокоренных». Гости фестиваля узнают о разных аспектах полярной культуры. В программе — выступления молодежных фольклорных ансамблей, экспозиция работ молодых художников, фотовыставка, работа мастерских. Для посетителей и участников будут работать фотозоны, оформленные в этнических стилях.





Кроме того, на фестивале состоится презентация выставки материальной культуры народов Республики Саха (Якутия).





Фото: Maria Orlova, pexels.com