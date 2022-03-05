Победители конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» выступят в Красноярске

Исполнители дадут концерты вместе с Красноярским камерным оркестром под управлением Михаила Бенюмова, сообщает издание Gornovosti.





Весной в Малом концертном зале Красноярской филармонии пройдут три концерта в рамках проекта «Победители Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" с Красноярским камерным оркестром», который проводится в городе с сезона 2019/20.





11 марта на сцену выйдет солистка Дарья Румянцева (арфа). Обладательница «Серебряного Щелкунчика» и других наград учится в Московском колледже музыкального исполнительства им. Ф. Шопена.





3 апреля жителей и гостей города ждет встреча с «Золотым Щелкунчиком» — пианистом и композитором Романом Шером. 12-летний музыкант — студент Московской специальной музыкальной школы имени Гнесиных, в прошлом году записавший первую сольную пластинку.





15 мая состоится выступление виолончелистки Полины Тхай, ставшей обладательницей «Бронзового Щелкунчика». В настоящее время она учится в Центральной музшколе при Московской консерватории им. П. И. Чайковского.





«Концерты с участием ярких и самобытных юных солистов вызывают интерес у самых разных слушателей, обогащают афишу, а также являются мощным стимулом для развития детской педагогики в городе и крае», — отметил худрук Красноярского камерного оркестра Михаил Бенюмов.





В этом году вместе с юными музыкантами приедут их наставники, которые дадут мастер-классы для учеников и педагогов музыкальных школ, колледжей и вузов.





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