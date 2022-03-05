Никита Михалков отреагировал на новость о своем заочном аресте судом Украины

Фото: Юрий Машков/ТАСС

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков с иронией воспринял сообщение о своем заочном аресте украинским судом. Он счел удивительным то, что генпрокурор Украины предполагает, будто «русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны».«Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — добавил Михалков.Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Процедура объявления кинематографиста в международный розыск запущена, добавила она.