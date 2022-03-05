Началась разработка сиквела постапокалиптического триллера «Я — легенда»

Компания Warner Bros. официально запустила работу над продолжением фильма, снятого по роману американского фантаста Ричарда Мэтисона, пишет Deadline.





К исполнению главной роли в кинокартине вернется Уилл Смит, компанию которому составит Майкл Б. Джордан. Актеры также займутся продюсированием проекта.





Над сценарием будет работать Акива Голдсман, который адаптировал роман «Я — легенда» 1954 года для оригинального фильма. Пока неизвестно, вернется ли в проект режиссер первой части Френсис Лоуренс.





Постапокалиптический фильм «Я — легенда» вышел в 2007 году. Его действие разворачивается в Нью-Йорке, где доктор Роберт Невилл пытается выжить среди жителей, потерявших человеческий облик из-за пандемии неизвестного вируса, и найти других не заразившихся. Кроме того, он пытается найти лекарство от недуга, проводя эксперименты с собственной кровью. Компанию ему составляют манекены и пес.





Кинокартина имела большой кассовый успех — при бюджете в 150 млн долларов она собрала в прокате более 585 млн долларов.





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