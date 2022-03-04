Аудиоспектакль об истории Северска будет организован в Томской области

04.03.2022
В Томской области Музей истории Северска планирует организовать аудиоспектакль, основанный на историях местных жителей с начала ХХ века до перестройки. Об этом сообщает издание «Известия».
Первая читка будет проводиться в онлайн-формате, а итоговый вариант можно будет послушать в музее осенью. Об этом рассказала автор проекта Ольга Берловская.
«Цель проекта — изменение языка музея, которым он говорит с посетителями», — уточнила она.
Аудиоспектакль будет состоять из восьми историй о формировании переселенческой деревни на территории, которую в настоящий момент относят к Северску.
Фото: Pixabay