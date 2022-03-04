В НОВАТе дебютирует опера «Фигаро» В. А. Моцарта

Премьерные показы на сцене Новосибирского театра оперы и балета пройдут 27 и 29 марта, сообщается на сайте НОВАТа.





Комическая опера «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта написана по мотивам пьесы П. О. Бомарше «Безумный день, или свадьба Фигаро». Либретто — Л. да Понте.





Действие разворачивается в доме графа Альмавивы вокруг предстоящей женитьбы его помощника Фигаро и Сюзанны, помощницы его супруги графини Розины. Когда невеста рассказывает жениху о знаках внимания со стороны графа, Фигаро разрабатывает хитроумный план, чтобы проучить Альмавиву.





Под спектаклем работали музыкальный руководитель и дирижер Дмитрий Юровский, автор художественной концепции и режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев, художники-сценографы Тимур Гуляев и Вячеслав Стародубцев, художник по костюмам Жанна Усачева и др.





Партию Фигаро исполнят Гурий Гурьев и Андрей Триллер, партию Сюзанны — Диана Белозор и Дарья Шувалова. В постановке также заняты София Бачаева, Константин Буинов, Артём Акимов и другие артисты.





Билеты уже в продаже, в том числе по Пушкинской карте.





Фото: A.Savin (WikiCommons), FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51022096