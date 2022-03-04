Метрополитен-опера отменила выступления Нетребко в Нью-Йорке



Выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в Нью-Йорке, запланированные на весну, отменены из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-служба театра «Метрополитен-опера».

«Сопрано Анна Нетребко была исключена из графика запланированных выступлений в „Метрополитен“ в опере Джакомо Пуччини „Турандот“ в апреле и мае, а также в опере „Дон Карлос“ Джузеппе Верди в следующем сезоне», — приводятся в сообщении слова генерального директора театра Питера Гельба.





Исполнительницу в опере «Турандот» заменит украинская певица Людмила Монастырская.





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