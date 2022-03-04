В Петербурге начала работать выставка художников 1930-1940-х годов «Непарадный Ленинград»

Выставка ленинградской пейзажной школы 1930-1940-х годов «Непарадный Ленинград» открылась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС. Экспозиция объединила 100 работ 22 художников из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Как рассказала куратор экспозиции, хранитель фонда советской и современной живописи и графики музея истории Санкт-Петербурга Юлия Громова, в 2021 году выставку показывали в музеях Казани, Челябинска и Екатеринбурга.





«Выставка на самом деле уникальная, потому что эти работы в таком количестве, а на этой выставке их представлено 100 и созданы они 22 художниками, в таком объеме они выставляются впервые. Музей Санкт-Петербурга обладает одной из лучших коллекций художников ленинградской пейзажной школы 1930-1940-х годов. Это такое явление в художественной жизни Санкт-Петербурга, очень интересное и своеобразное. Эти художники очень разные, но объединяет их то, что все они работали в это время вне рамок социалистического реализма», — сказала Громова.





По ее словам, основная цель выставки — показать Петербург глазами художников, которые в нем жили.





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