Фронтмен Rammstein отменил концерты в Москве и Новосибирске

04.03.2022
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил свои концерты в Москве и Новосибирске, которые были намечены на декабрь 2022 года. Об этом говорится на его странице в Instagram.
В ноябре у Линдеманна в рамках тура Ich hasse Kinder запланированы концерты в Киеве, Риге, Праге и Братиславе. В то же время выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря помечены в качестве отмененных.
В 2021 году Линдеманн стал специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Фото: Pixabay