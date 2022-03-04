Вышел дебютный трейлер боевика «Быстрее пули» с Брэдом Питтом

04.03.2022
Компания Sony Pictures опубликовала первый полноценный ролик по экшен-ленте на официальном ютьюб-канале.
«Быстрее пули» основан на книге Maria Beetle («Поезд убийц») японского писателя Котаро Исаки в жанре психологического триллера с элементами детектива.
Фильм расскажет о киллере по прозвищу Божья Коровка (Брэд Питт), который берется за новое дело и оказывается в одном поезде с пятью коллегами. Наемный убийца Кимура появляется в составе из-за киллера Принца, чтобы отомстить за сына. Кроме них, в поезде оказываются Мандарин, Лимон и Шершень. Вскоре киллеры понимают, что их одновременное присутствие в поезде не случайно.
Режиссером экшена выступил Дэвид Литч, известный по работе над вторым «Дэдпулом» и «Взрывной блондинкой». Адаптированный сценарий создал Зак Олкевич.
Помимо Питта, в каст вошли Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Зази Битц и Эндрю Кодзи. В фильме также появятся Сандра Буллок и рэпер Bad Bunny.
Выход боевика в кинотеатрах запланирован на 15 июля.
Фото: кадр из фильма «Быстрее пули»