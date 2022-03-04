Джейсон Момоа сыграет «очень яркого плохиша» в «Форсаже 10»

04.03.2022
Американский актер, известный по «Игре престолов», «Аквамену» и «Дюне», рассказал Entertainment Tonight о новой роли в популярной экшен-франшизе.
Джейсон Момоа подтвердил слухи о том, что исполнит роль антагониста в «Форсаже 10». По словам актера, он сыграет «плохого парня», чего давно не делал.
«Я буду злодеем. Очень ярким плохишом и слегка щеголеватым», — подчеркнул исполнитель роли Кхала Дрого в «Игре престолов».
К своим ролям в десятом «Форсаже» вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Сон Ган, Шарлиз Терон. Режиссером выступит Джастин Лин, работавший над пятью частями франшизы.
Премьера предпоследнего фильма основной линии «Форсажа» назначена на весну 2023 года. Заключительный «Форсаж 11» планируют выпустить в начале 2024 года.
Фото: кадр из фильма «Аквамен»