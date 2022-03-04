Няганский ТЮЗ готовит премьеру по пьесе «Папа» Флориана Зеллера

Драматический спектакль «Папа» дебютирует в марте этого года, сообщается на сайте Театра юного зрителя.





В центре истории — 80-летний Андре. «Внешне крепкий и адекватный, он беззащитен перед надвигающимися сумерками сознания: явь чередуется с вымыслом и сном, одни и те же ситуации возникают в разных интерпретациях. А он жаждет только одного — опоры и ясности», — говорится в описании спектакля.





«Папа» основан на одноименной пьесе французского драматурга и писателя Флориана Зеллера, по которой в 2020 году поставили фильм с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман, ставший режиссерским дебютом автора. В настоящее время снимается кинокартина «Сын» по одноименной пьесе Зеллера, завершающей трилогию о семейных отношениях. В нее также входит пьеса «Мать».





Над постановкой в Няганском ТЮЗе работают режиссер Лев Иванов, художник-сценограф Игорь Капитанов, художник по костюмам Фагиля Сельская, хореограф Яна Чипуштанова.





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