Сильный пожар произошел на месте съемок «Аббатства Даунтон»

04.03.2022
В Британии сгорела одна из локаций съемок сериалов «Аббатство Даунтон» и «Острые козырьки», пишет Variety.
Возгорание произошло в Западном Йоркшире на заброшенной текстильной фабрике Dalton Mills, в которой проходили съемки многих сериалов и фильмов. По информации пожарно-спасательной службы, огонь охватил все здание 1896 года постройки.
В компании Screen Yorkshire, для которой Далтон-Миллс была главным местом съемок, назвали ее утрату «печальной потерей для киноиндустрии Йоркшира». Dalton Mills привлекала не только британских, но и зарубежных кинематографистов, подчеркнули в студии.
В этом месте снимали «Острые козырьки», «Аббатство Даунтон», «Голема», «Порох», «Вошедшие незримо: сестры Бронте» и другие проекты.
Фото: кадр из сериала «Аббатство Даунтон»