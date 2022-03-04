8 Марта вход в Херсонес Таврический будет бесплатным

04.03.2022
8 Марта для всех женщин вход на территорию Херсонеса Таврического будет бесплатным.
Также в честь праздника в музее-заповеднике будут организованы традиционные тематические экскурсии, посвященные жизни прекрасного пола в древнем городе. Сотрудники музея-заповедника расскажут посетителям о роли женщин в Античную и Средневековую эпохи.
Даты проведения в музее-заповеднике — 5‒6 и 8‒10 марта 2022 года. Наполняемость группы ‒ до 10 человек.
В зале Античной экспозиции экскурсии будут проходить в 10:00 и 14:00; в зале Византийской экспозиции — в 12:00.
Фото: пресс-служба