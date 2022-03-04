«Мастерская майолики Павловой и Шепелёва» запустила производство авторских настольных ламп

Серию настольных ламп выпустит ярославская «Мастерская майолики Павловой и Шепелёва». Об этом говорится в пресс-релизе мастерской.

Главная особенность новых изделий в том, что основание лампы — это авторская керамика ручной работы, представляющее высокую художественную ценность. Основание-колонна выполнено из белой глины и расписано от руки эффектарными глазурями.





Рисунок колонны навеян сюжетами росписи в традициях итальянской майолики. Это характерные линейные орнаменты и геометрические мотивы, выполненные в белых, медно-зеленых, желтых, фиолетовых, коричневых и кобальтово-синих оттенках. Эти изделия смогут подчеркнуть интерьеры в средиземноморском, винтажном или эклектичном стилях, а также комнаты в минималистичном дизайне.





Особое внимание уделено сборке и составляющим изделия. Лампы украшены тканевыми абажурами, материал которых устойчив к выцветанию и обладает высокой износостойкостью. Каркас абажура изготовлен из прочного сплава металлов с нанесением защитного покрытия от ржавчины. Фурнитура абажуров, плафон, крепления провода надежно закреплены.





«Основание новой лампы — это каждый раз немного измененная роспись от художника, полностью одинаковых изделий не будет. Это не тираж. В этом их прелесть и уникальность. Уже на этапе создания экспериментальных моделей мы отказались от дешевых, среднего качества комплектующих. Поэтому в конечном итоге, уверены, создана действительно гармоничная вещь: от художественных характеристик до высочайшего качества всех деталей и долгого срока службы», — рассказала Елена Грандобаева, заведующая производством ООО «Мастерская майолики Павловой и Шепелёва».









Фото: пресс-служба