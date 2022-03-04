20th Century начинает разработку сиквелов «Главного героя» и «Смерти на Ниле»

Киностудия 20th Century Studios приступила к работе над сиквелами «Главного героя» и фильмов по мотивам детективов Агаты Кристи, последним из которых стала «Смерть на Ниле». Об этом рассказал президент студии Стив Эсбелл, пишет «Культуромания».

О задумке сиквела по Агате Кристи Эсбелл сказал: «У нас есть третий сценарий, написанный Майклом Грином, который достаточно смело сменяет жанр и тон привычного повествования. В фильме будет изображена послевоенная Венеция — мы работаем над одним из менее известных романов».









В 2023 году 20th Century собирается создать 10 проектов для стрим-сервиса Hulu.





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