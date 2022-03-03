Курганским юным зрителям покажут спектакли Кировского театра кукол

В марте в Курган с гастролями приедет Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева, сообщает «Курган и курганцы».





Кировские артисты привезут курганцам два детских спектакля: «Умка» по произведению Юрия Яковлева и «Горячая история № 01».





Режиссером-постановщиком «Умки» стала Наталия Красильникова, которая вместе с Андреем Антоновым создала инсценировку.





«Горячую историю № 01» поставил Никита Шимитько. Он же выступил автором инсценировки. Над постановкой на противопожарную тему работала художница Надежда Кривомазова, за музыкальное оформление отвечал Андрей Кормщиков.





Спектакли пройдут в Большом зале Дома культуры машиностроителей, который стал базой Курганского театра кукол «Гулливер». 14 марта в 10:00, 12:00 и 14:00 дадут «Умку», 15 марта в 10:00, 12:00 и 14:00 — «Горячую историю № 01».





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