«Большая медведица» вернулась в Сердобск после снятия ограничений

03.03.2022

«Большая медведица» вернулась в Сердобск после снятия ограничений
19 марта в городе пройдет IX Межрегиональный фестиваль авторской песни «Большая медведица», сообщается на сайте Российского географического общества.

Решение о проведении гала-концерта принял оргкомитет фестиваля после отмены антиковидных ограничений, распространявшихся на сферу культуры и проведение массовых мероприятий.

На фестивале в Сердобске (Пензенская область) выступят клубы авторской песни, творческие объединения, авторы и исполнители, работающие в жанре авторской песни и родственных жанрах поэтического, театрального и песенного творчества. В этом году ожидается участие музыкантов из Пензы и Пензенской области, Москвы, Саратова и Ульяновска.

Кроме того, в рамках фестиваля «Большая медведица» откроется международная выставка «Самая красивая страна».

«Большая медведица» начнется в Доме искусств в Сердобске в 14:00.

Фото: pixabay