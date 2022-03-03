Камышинский драмтеатр приглашает на премьеру комедии «Машинистки»

03.03.2022
Одноактный спектакль по пьесе американского драматурга Мюррея Шизгала дебютирует 12 и 27 марта, сообщается на сайте театра.
В центре истории — Сильвия Пейтон и Пол Каннингем, работающие в рекламном агентстве, а точнее — иллюзии, которыми они живут. Спектакль расскажет о жизни героев — от смелых планов и мечтаний до смирения, нереализованных попыток взлета, нерастраченных сил на любовь и свободу выбора профессии.
Над «Машинистками» работал творческий тандем режиссера-постановщика Павла Лаговского и художника-постановщика Екатерины Журавлевой.
Премьерные показы комедии пройдут на большой сцене Камышинского драмтеатра (Волгоградская область). Начало в 17:00.
Фото: Рixabay