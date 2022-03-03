В Глазове пройдет творческая лаборатория Театра Наций

Мастер-классы проведут в Глазовском драматическом театре «Парафраз» (Удмуртия), сообщается на сайте учреждения.





Творческая лаборатория Театра Наций (Москва) будет работать с 17 по 23 марта. Мастер-классы по телу и голосу в пространстве, адаптации спектаклей к гастролям и другим темам проведут Валентина Луценко, Анастасия Литвинова и Константин Рожков.





Кроме того, в день окончания работы пройдут два открытых мероприятия, которые смогут посетить жители и гости Глазова. В 17:30 Антон Хитров прочитает лекцию «Зачем зрителю выходить из дома: о том, как театр адаптируется к быту XXI века до и после ковида».





В 19:00 покажут эскиз постановки «Домовая любовь» по рассказам Евгении Некрасовой. Режиссер — Антон Морозов. После показа пройдет обсуждение со зрителями, которые смогут поделиться своим мнением о дальнейшей судьбе эскиза — в случае заинтересованности аудитории он может превратиться в полноценный спектакль.





На лаборатории Театра Наций в прошлом году самым успешным оказался эскиз «Почему мужчина должен быть хорошо одет», который в дальнейшем пополнил репертуар «Парафраза».





Лаборатория проводится в рамках проекта «Территория культуры Росатома» и реализуется в «атомных» городах России.





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