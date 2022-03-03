На ТНТ покажут комедийный сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой

03.03.2022

На ТНТ покажут комедийный сериал «Исправление и наказание» с Анной Михалковой

14 марта на телеканале ТНТ пройдет премьера комедийного сериала «Исправление и наказание». Об этом информирует «Культуромания».

Главную роль в ленте исполнила Анна Михалкова. По сюжету, родственники умершего олигарха отправляются к его внебрачной дочери (Михалкова), у которой, как они думают, находится часть активов покойного.

Автором сериала стала Анна Пармас, снимавшая юмористическую программу «Осторожно, модерн!».

В сериале также сыграли Тимофей Трибунцев, Татьяна Лютаева, Александра Макарская, Наталья Бардо, Влад Прохоров, Галина Данилова, Борис Каморзин и другие.


Фото: Pixabay