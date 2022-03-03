Жители Донбасса, прибывшие в Ярославскую область, смогут бесплатно посетить Волковский театр

Прибывшие в Ярославскую область жители Луганской и Донецкой народных республик смогут бесплатно посетить спектакли Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле. Об этом информировала пресс-служба правительства региона.

«Жители Донбасса, самостоятельно прибывшие в Ярославскую область, смогут бесплатно посетить спектакли Волковского театра. Уже с 10 марта им будут доступны премьеры сезона, любимые комедии, бенефисы артистов волковской труппы, музыкальные постановки», — говорится в сообщении.





Театр имени Волкова — первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле.





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