В Смоленске впервые показали отреставрированные гравюры XVII-XVIII веков

03.03.2022
Смоленский государственный музей-заповедник в первый раз представил выставку отреставрированных гравюр XVII-XVIII веков, выполненных в технике глубокой печати меццо-тинто. Об этом пишет ТАСС.
Работы по воссозданию гравюр проводились в течение шести лет, рассказала заведующая отделом «Художественная галерея» Дарья Иванова.
«Выставка познакомит зрителей с ранее не экспонировавшимися графическими листами — работами мастеров репродукционной гравюры, выполненными в технике глубокой печати меццо-тинто. Среди гравюр мы представили великолепный портрет леди Джанет Эрскин [дочери шотландского политика и юриста Генри Эрскина] работы Джеймса Уотсона, который отличается богатством бархатистых тонов и выполнен в XVIII веке с оригинала шотландского портретиста и поэта Аллана Рэмзи», — рассказала Иванова.
Всего на выставке представили 17 гравюр, в том числе изображения животных, портреты английской и немецкой знати, а также портрет архитектора Уильяма Чемберса.
Фото: Pixabay