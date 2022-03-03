В Смоленске впервые показали отреставрированные гравюры XVII-XVIII веков



Смоленский государственный музей-заповедник в первый раз представил выставку отреставрированных гравюр XVII-XVIII веков, выполненных в технике глубокой печати меццо-тинто. Об этом пишет ТАСС.

Работы по воссозданию гравюр проводились в течение шести лет, рассказала заведующая отделом «Художественная галерея» Дарья Иванова.





«Выставка познакомит зрителей с ранее не экспонировавшимися графическими листами — работами мастеров репродукционной гравюры, выполненными в технике глубокой печати меццо-тинто. Среди гравюр мы представили великолепный портрет леди Джанет Эрскин [дочери шотландского политика и юриста Генри Эрскина] работы Джеймса Уотсона, который отличается богатством бархатистых тонов и выполнен в XVIII веке с оригинала шотландского портретиста и поэта Аллана Рэмзи», — рассказала Иванова.





Всего на выставке представили 17 гравюр, в том числе изображения животных, портреты английской и немецкой знати, а также портрет архитектора Уильяма Чемберса.





Фото: Pixabay