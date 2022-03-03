На выставке в Туле покажут около 400 работ Фаберже и других ювелиров

Государственный исторический музей (ГИМ) в рамках празднования 150-летия продемонстрирует в апреле в тульском филиале выставку «Фаберже и придворные ювелиры». Об этом заявили ТАСС в пресс-службе филиала.

В экспозицию войдут около 400 экспонатов, в том числе часы, письменные наборы, сервировочная посуда второй половины ХIХ — начала ХХ века.





«Открытие выставки запланировано на 12 апреля, на ней будут представлены работы выдающихся мастеров второй половины ХIХ — начала ХХ века, таких как Иван Сазиков, Иван Чичелев, Павел Овчинников, Иван Хлебников, Федор Рюкерт, братья Грачевы, изделия фирмы „Болин“ и другие. Работам Карла Фаберже посвящен отдельный раздел, рассказывающий о вкладе мастера в российское ювелирное дело. Коллекция Фаберже Исторического музея впервые будет экспонироваться за пределами Москвы», — отметили в пресс-службе.





Выставка «Фаберже и придворные ювелиры» будет работать до начала октября.





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