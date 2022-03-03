Немецкая опера на Рейне отменила премьеру оперы «Андре Шенье»

03.03.2022

Немецкая опера на Рейне отменила премьеру оперы «Андре Шенье»

Немецкая опера на Рейне объявила об отмене запланированной на май премьеры оперы итальянского композитора Умберто Джордано «Андре Шенье» в постановке худрука московского театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана. Об этом говорится в заявлении оперы.

При этом указывается, что репетиции с Бертманом и его командой должны были стартовать в начале апреля.

Решение о прерывании сотрудничества было принято генеральным директором, профессором Кристофом Мейером после консультации с мэрами Дюссельдорфа и Дуйсбурга, доктором Штефаном Келлером и Зереном Линком.

«Я глубоко сожалею об этой отмене, однако в нынешней ситуации альтернативы нет. Хочу особо подчеркнуть, что данное решение не направлено против художественного руководителя Дмитрия Бертмана», — сказал Мейер.

Фото: Pixabay