Немецкая опера на Рейне отменила премьеру оперы «Андре Шенье»

Немецкая опера на Рейне объявила об отмене запланированной на май премьеры оперы итальянского композитора Умберто Джордано «Андре Шенье» в постановке худрука московского театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана. Об этом говорится в заявлении оперы.

При этом указывается, что репетиции с Бертманом и его командой должны были стартовать в начале апреля.





Решение о прерывании сотрудничества было принято генеральным директором, профессором Кристофом Мейером после консультации с мэрами Дюссельдорфа и Дуйсбурга, доктором Штефаном Келлером и Зереном Линком.





«Я глубоко сожалею об этой отмене, однако в нынешней ситуации альтернативы нет. Хочу особо подчеркнуть, что данное решение не направлено против художественного руководителя Дмитрия Бертмана», — сказал Мейер.





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