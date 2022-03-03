В Калининградской области прошла премьера романтической комедии «Хочу замуж» с Асмус и Биковичем

Премьера комедии «Хочу замуж» режиссера Сони Карпуниной с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем в главных ролях прошла в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС.

«Это позитивный и легкий фильм, который изначально создавался, чтобы дарить приятные эмоции. Мне очень хотелось, чтобы у зрителей, которые выходят после показа из зала, были улыбки на лицах. Именно их мы увидели на премьерном показе в Калининграде, где, кстати, проходили съемки фильма. Картина была отлично принята зрителями, и это лучшее, на что мы могли надеяться. Сейчас эта теплая душевная атмосфера особенно важна», — сказала Карпунина на премьере.





Создатели выразили надежду, что фильм позволит зрителям получить положительные эмоции в непростое время.





Фото: Pixabay