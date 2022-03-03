Театральное сообщество позитивно восприняло отмену QR-кодов

Театральное и музыкальное сообщество радо снятию ряда ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили ТАСС руководители театров и концертных площадок.

Власти Москвы с 3 марта отменили QR-коды для посещения развлекательных мероприятий, театров, музеев и сняли ограничения по заполняемости концертных залов и театров.





«Скажу одно слово — „счастье“. Во-первых, я счастлив по поводу того, что идет на убыль заболевание, что самое главное. Это первое. И второе, конечно, мы прожили с этими ограничениями весь 2020 год, весь 2021 год и начало 2022 года — два года практически мы жили с этими ограничениями, я очень надеюсь, что болезнь отступает и что она перейдет в разряд обычных заболеваний, как грипп и простуда, мы научимся ее лечить, и больше никаких ограничений не будет», — сказал ТАСС гендиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин.





Ранее в московских театрах и музеях были установлены максимальная заполняемость до 70% и требование использовать систему QR-кодов.





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