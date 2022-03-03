Эксперт выступил с инициативой создать в Сибири кинопроизводственную базу



Руководитель правления Сибирского кино-индустриального фонда «55 параллель» Олег Коледов предложил создать в Сибири свою кинопроизводственную базу. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это позволило бы выпускать качественный отечественный контент, которого не хватает в кинотеатрах и на стриминговых платформах.





«Мы должны создать в Сибири такую кинопроизводственную базу, чтобы снимать кино в промышленных масштабах. Под промышленными масштабами я подразумеваю производство фильмов как в Москве. До известных событий, которые произошли, у нас уже ощущался дефицит контента для стриминговых платформ, для кинотеатров. Российского контента не хватало. У нас открываются огромные возможности для его производства», — сказал Коледов.





По его утверждению, в Сибири могут производить, в частности, аутентичное кино, которое стало бы патриотическим контентом.





Фото: Pixabay